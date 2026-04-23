Областной творческий конкурс «Крылья Победы» прошел в семейном центре «Дмитровский»

23 апреля в семейном центре «Дмитровский» прошел Областной творческий конкурс «Крылья Победы». Мероприятие организовали при поддержке Министерства социального развития Московской области. Его цель — сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также отдать дань уважения героям специальной военной операции.

Гостями и участниками события стали творческие коллективы из разных учреждений региона. На сцене выступили артисты из Семейного центра им. А. И. Мещерякова, исполнители из Доброго дома «Шатурский», юные таланты из Запрудненской школы‐интерната. Свои творческие номера представили также воспитанники и сотрудники самого Семейного центра «Дмитровский».

Конкурс включал три номинации, каждая из которых раскрывала патриотическую тему по‐своему:

«Голос Победы» — участники исполняли песни военных лет и современные композиции о Родине;

«Творческий проект «Слово крылатое» — литературно‐художественные композиции;

«Театр памяти» — театрализованные постановки погружали зрителей в разные исторические эпохи, рассказывая о мужестве и героизме.

По завершении конкурсной программы все участники получили грамоты и памятные призы.

