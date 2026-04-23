Годовая зарплата топ-менеджера: сколько стоил отдых Джейсона Стэтхэма в турецком отеле с русскими

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм стал звездой рунета, отправившись в отпуск в популярную среди россиян Турцию. Британец остановился в отеле Белека, где также нередко отдыхают русские, — на отечественных сервисах в сети больше тысячи отзывов. Турагент Евгения Журавлева специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» посчитала, в какую сумму могло обойтись турецкое «все включено» звезде «Перевозчика». Не исключено, что ценник превысил годовую зарплату топ-менеджера в крупной компании.

Джейсон Стэтхэм перестал быть лицом мемов с «глубокими» цитатами. Теперь британец олицетворяет любителей «все включено» из России — вместе с семьей он отправился в отпуск в турецкий Белек. Актер активно публикует фотографии с отдыха в соцсетях, а россияне создают забавные видео на их основе. Стэтхэм остановился в отеле, где также нередко отдыхают русские, некоторым даже удалось сделать фото со звездой Голливуда — снимки разлетелись по Сети.

Как сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» турагент Евгения Журавлева, семейный отдых мог обойтись актеру порядка 12,5 млн рублей, если не считать перелет. Эксперт уточнила, что Стэтхэм публиковал снимки с территории двух отелей одной сети, расположенных рядом.

«Это пятизвездочные престижные отели в Белеке, у которых нет аналогов в Турции. Эксклюзивная территория, рестораны высокой кухни, богатый выбор развлечений и спортивных мероприятий. Премиальный отдых по системе luxury AI. Просто проживание в первом из отелей (без перелета) с 1 по 9 мая на двоих врослых будет стоить от 767 тыс. рублей, во втором — от 430 тыс. рублей», — отметила Журавлева.

При этом Стэтхэм мог выбрать вариант лучше, чем стандартный номер. Так, вилла на шесть комнат, пять спален с панорамными окнами и видом на море, а также с собственным тренажерным залом будет стоить от 7 млн рублей на девять ночей, если не учитывать перелет. Самый дорогой вариант размещения — пляжный коттедж за 12,5 млн рублей на такой же период. Как уточнила турагент, перелет из США в Турцию тоже не отличается дешевыми авиабилетами.

Таким образом, семейный отдых мог обойтись звезде Голливуда не меньше 12 млн рублей. Судя по улыбке на фото, Стэтхэм доволен отпуском, к тому же — в Белек он приезжает уже не в первый раз. Однако не все российские туристы разделяют восторг актера. Судя по отзывам на отели на отечественных сервисах, у некоторых россиян остались «неоднозначные впечатления» после отдыха, кому-то не хватает анимации, кому-то не нравится сервис.

«Отель позиционирует себя как тяжелый люкс, но до люкса очень далеко», — пишут туристы.

