Бурный сезон в Подмосковье: грибник из Луховиц показал рекордный улов

Житель Луховиц Московской области Василий Потапов, известный в сети под псевдонимом Леший, поделился в социальных сетях результатами вылазки в леса Белоомута. Грибник принес домой корзину сморчковой шапочки и немного саркосцифы. Судя по его рассказу, весенний сезон в регионе в этом году бьет рекорды, пишет REGIONS .

Василий признался, что специально прокатился по своим любимым местам, где обычно растет сморчковая шапочка. Результат превзошел ожидания: гриб вылез «довольно хорошо». По сравнению с прошлым годом — намного лучше. Правда, далеко не все поляны доступны — многие участки леса еще подтоплены после зимы. Но грибник смотрит в будущее с оптимизмом. Он понадеялся, в этом сезоне тихая охота удастся на славу.

Однако не всем лесным деликатесам повезло с погодой. Сморчки настоящие, по словам Василия, пока не радуют. На привычных точках попадается от одного до трех грибов. А впереди — холода, которые этот вид совсем не жалует.

Зато в качестве приятного бонуса в лесу все чаще встречаются строчки гигантские. И они, как выразился автор, уже «впрямь гигантские». Правда, запечатлеть их на камеру Василий, по его собственному признанию, забыл — слишком увлекся процессом.

Свой грибной репортаж луховицкий Леший завершил философским замечанием.

«Леший (так себя называет Василий) сегодня замерз, пришлось искать шапку. Прокатился по болотам, попугал замерзших жаб», — философски завершил свой репортаж грибник из Луховиц.

В корзине у грибника оказались сморчковая шапочка (урожайная позиция), немного саркосцифы (ярко-красный гриб, который ценится скорее за внешний вид) и надежда на то, что строчки и настоящие сморчки еще нагонят упущенное. Леса Белоомута пока подтоплены, но для тех, кто не боится промочить ноги, сезон «тихой охоты» уже в самом разгаре.

