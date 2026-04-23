Спасенная от смерти чайка Дактя сбежала от добрых людей в Солнечногорске

В Солнечногорске Московской области второй день ищут чайку по кличке Дактя. Птицу, которую полгода выхаживала местная жительница Наталья Морозова, лечил весь город, а кормили свежей рыбой рыбаки, устроила побег прямо перед отправкой в приют. Сейчас хозяйка прочесывает берег озера Сенеж в надежде вернуть беглянку, пишет REGIONS .

Наталья Морозова из микрорайона Тимоново нашла обессиленную чайку на берегу озера Сенеж полгода назад. Птица почти не двигалась. Ветеринары поставили диагноз: воспаление внутренних органов. В городских приютах, по словам Натальи, надежды не давали — предлагали усыпить. Пернатое было на грани смерти, но неравнодушные люди все-таки победили ее недуг. Спасительница забрала птицу домой, назвала Дактей и долгое время выхаживала.

Дома для пернатой создали условия, которым позавидует любой постоялец отеля. Комнатой для чайки стала ванная — отдельные апартаменты. А с балкона восьмого этажа открывался вид на то самое озеро, где ее нашли. Наталья вела дневник выздоровления в социальных сетях. На видео — как Дактя принимает лекарства, учится заново летать и привыкает к рукам. Постепенно к спасению подключились незнакомые люди. Жители Солнечногорска приносили пеленки, а рыбаки передавали свежую рыбу. Друзья же помогли с клеткой.

В среднем на питание уходило около 300 рублей в неделю. За полгода — примерно 6 тысяч рублей. Еще 1,5 тысячи потратили на ветеринарные услуги. Поначалу чайка отказывалась от еды, и воду с лекарствами вводили через шприц. Позже она распробовала рыбу и ела уже с удовольствием.

Наталья настолько привязалась к своей подопечной, что решила написать о ней повесть. Имя Дактя при этом не взялось с воздуха. По словам спасительницы, оно образовано от слова «птеродактиль». Объяснение простое: чайки — очень древние птицы, а во взгляде этой пернатой хозяйке почудилось что-то доисторическое.

Спустя полгода Дактя уже уверенно летала, но только с высоты. Для взлета с земли ей все еще требовалась помощь. Наталья нашла владелицу приюта, которая согласилась принять птицу. Но накануне отъезда случилось непредвиденное — во время тренировки чайка убежала и направилась к берегу. Очевидцы видели ее прогуливающейся вдоль новой тимоновской набережной.

Сейчас Наталья Морозова разыскивает Дактю через социальные сети и надеется, что все закончится хорошо.

«К концу этой эпопеи можно будет к моим дипломам добавить диплом по „Чайковедению“ или „Начинающий орнитолог“», — делится Наталья на своей странице.

Куда делать неблагодарная птица неизвестно. Но всех, кто видел чайку с необычным именем в районе набережной озера Сенеж, просят сообщать по контактам, указанным в соцсетях Натальи. Дактя — птица с характером, но без помощи человека на улице ей не выжить. Особенно после полугода жизни в «номере с видом на озеро».

