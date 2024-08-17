Модернизация физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» продолжается в одноименном округе
Фото: [Роман Савельев]
На территории физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» третий месяц идут работы по модернизации футбольного поля и других спортивных объектов в рамках госпрограммы Московской области «Спорт Подмосковья».
Отмечается, что в настоящее время полностью демонтировано старое покрытие поля, снят верхний слой грунта, заложено основание под новое поле. Работы запланировано завершить в конце следующего месяца.
«На сегодняшний день также демонтирована старая ливневая система, которая к этому времени физически пришла в негодность. Сейчас на поле полностью утрамбовано и подготовлено покрытие, уложен геотекстиль, закрытый слоем щебня. Также на объект доставляются сыпучие материалы — щебень и песок для подготовки системы подогрева поля», — рассказал директор ФСК «Пушкино» Вячеслав Машков.
На поле поверх готового основания будет уложен еще один слой песка, в него интегрируют тепловые трубки. Потом сверху положат еще один слой песка и щебня под новый газон. После основных работ начнется благоустройство территории и монтаж раздевалок для игроков, трибун, мачт освещения информационно электронного табло с защитной сетки вокруг поля.
«Мой сын с 5 лет посещает тренировочную группу на базе ФСК „Пушкино“. Когда мы узнали, что начнется благоустройство территории, то были очень рады. Это хорошее место, где любой человек сможет найти для себя занятие. Сам стадион был оснащен всем необходимым: от площадки для игры в волейбол до турников. Ждем с нетерпением открытия стадиона», — поделилась жительница Пушкино Алина Попова.