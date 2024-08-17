Модернизация физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» продолжается в одноименном округе

«Мой сын с 5 лет посещает тренировочную группу на базе ФСК „Пушкино“. Когда мы узнали, что начнется благоустройство территории, то были очень рады. Это хорошее место, где любой человек сможет найти для себя занятие. Сам стадион был оснащен всем необходимым: от площадки для игры в волейбол до турников. Ждем с нетерпением открытия стадиона», — поделилась жительница Пушкино Алина Попова.