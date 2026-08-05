Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах официально стал игроком «Трабзонспора». Об этом сообщается в соцсетях турецкого клуба.

34-летний Салах перешел в «Трабзонспор» в качестве свободного агента и подписал с клубом двухлетний контракт.

Большую часть своей карьеры форвард провел в «Ливерпуле», за который выступал с 2017 года. Салах сыграл за мерсисайдцев 442 матча во всех турнирах, забил 257 мячей и отдал 123 передачи.

С «Ливерпулем» египтянин выиграл 10 титулов, включая победу в Лиге чемпионов и два чемпионства в АПЛ. Дважды он признавался лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге.

В составе национальной сборной Египта Салах провел 119 игр и забил 66 голов. Дважды он помог команде стать серебряным призером Кубка африканских наций.