Минсельхоз открыл прием заявок на премию «МедиаПоле» для авторов о селе

Минсельхоз России дало официальный старт заявочной кампании на соискание национальной премии «МедиаПоле». Эту награду вручают за проекты, рассказывающие о жизни за пределами мегаполисов. Конкурс проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его ключевая цель — поддержать тех, кто создает правдивый и интересный контент о российской глубинке.

Участвовать могут граждане РФ, достигшие 18 лет. В их числе — блогеры, штатные и внештатные журналисты, студенты профильных направлений и молодые специалисты медиасферы.

Лауреатам премии вручат денежные сертификаты на раскрутку личных проектов, а также памятные подарки от Минсельхоза. Общая сумма призового фонда составляет 5 миллионов рублей.

Прием заявок завершится 30 сентября. Судейская коллегия, состоящая из экспертов медиаотрасли, отберет 120 финалистов. В октябре для них организуют двухдневную деловую программу: участники познакомятся с ведущими профессионалами индустрии и посетят крупнейшие медиацентры страны.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии, во ВКонтакте и MAX.