Льготные логистические парки: почему российский регион решил привлечь инвесторов

На территории Башкортостана в ближайшее время начнут функционировать логистические парки на льготных условиях. О таком решении проинформировала пресс-служба республиканского правительства, сообщил mkset.ru.

Министр торговли и услуг региона Константин Климин отметил, что географическое положение республики дает ей серьезные конкурентные преимущества. Она находится в центре пересечения ключевых водных, автомобильных и железнодорожных артерий, а в радиусе досягаемости располагаются пять крупнейших городов-миллионников. Это создает благоприятную среду для развития оптовой торговли и логистики.

Однако в последние два года отрасль столкнулась с заметным спадом: обороты оптовой торговли снизились, а дефицит качественных складских помещений продолжает сдерживать рост. Именно поэтому региональные власти сосредоточились на создании прозрачных и привлекательных условий для частных инвестиций.

«Республика Башкортостан располагает стратегически выгодным расположением и обладает значительным рынком сбыта, находясь на пересечении основных водных, железнодорожных и автомобильных транспортных магистралей. В непосредственной близости расположены пять городов-миллионников», — подчеркнул министр.

Разработанный Минторгом документ регламентирует ключевые параметры будущих парков — от требований к инфраструктуре и управляющим организациям до критериев для потенциальных резидентов. Кроме того, в документе закреплен алгоритм проверки проектов и механизм подтверждения их соответствия заявленным стандартам.

Только после прохождения этой процедуры инвесторы получат доступ к мерам государственной поддержки, предусмотренным для участников программы. Новая модель призвана не только компенсировать текущий дефицит складских мощностей, но и дать импульс развитию всей торговой инфраструктуры региона. В долгосрочной перспективе это должно способствовать росту деловой активности, привлечению новых игроков и укреплению позиций Башкирии как одного из ключевых логистических узлов страны.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска утвердил проект застройки 21,5 га под высотки после 2030 года.