На звезду «Шифра» актрису Яну Дюбуи напали в Кисловодске

39-летняя актриса Яна Дюбуи, известная по роли Софьи Теплицкой в сериале «Шифр», рассказала о шокирующем инциденте, произошедшем во время отдыха в Кисловодске, пишет Super. По словам артистки, она приехала в город вместе с детьми и остановилась в одном из местных ресторанов. Однако отдых омрачило агрессивное поведение сотрудницы заведения.

Все началось с того, что Яна попыталась воспользоваться туалетом. На входе администратор не поверила, что женщина является клиенткой ресторана. Даже после того, как официант подтвердил, что Дюбуи — гостья заведения, сотрудница, по словам актрисы, продолжила действовать грубо и применила силу.

«Даже после того, как официант подтвердил этот унизительный факт, она все равно стала выводить меня за руку силой при моих детях. Они напугались до смерти, стали плакать, уткнулись в мои ляжки. А у меня швы после операции не рассосались», — поделилась Дюбуи.

После случившегося актриса попыталась поговорить с управляющим ресторана, но, по ее словам, тот отказался предоставить ей имена и контактные номера сотрудников.

«Управляющий утверждает, что он вообще не знает, как зовут их сотрудников, ни номеров их телефонов. Пожелал мне всего доброго», — сказала она.

В итоге Дюбуи решила не обращаться в полицию, а надеется на резонанс в социальных сетях.

Яна Дюбуи родилась в Кузнецке Пензенской области. Она играла в труппе МХТ имени Чехова и снялась в сериалах «Шифр», «Наследие», «Шаляпин», «Лихорадка» и других. В 2017 году актриса вышла замуж за итальянца Альберто Дюбуи и переехала в город Комо, где проживает вместе с супругом и детьми. В Россию она приезжает преимущественно для участия в съемках.

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