Жаркой погоды в Карелии в ближайшее время не предвидится. Воздух днем прогреется в среднем лишь до +15…+20 градусов, и только на юге региона в отдельные сутки столбики термометров смогут подняться до +22, сообщил karelinform.ru.

Небо будет то проясняться, то затягиваться облаками, а временами возможны кратковременные осадки, информируют синоптики паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».

Таким образом, жителям и гостям республики не стоит рассчитывать на устойчивое тепло. Прохладная и переменчивая погода сохранится в ближайшие дни. Для конца лета такая погода не является аномалией — в августе в Карелии часто бывают дождливые и ветреные периоды.

Специалисты рекомендуют планировать прогулки с учетом прогноза и иметь при себе зонт или дождевик. В южных районах республики температура может быть чуть выше, но даже там жара маловероятна. В целом, погода ожидается типичной для конца лета в этом регионе.

Ранее сообщалось, что синоптик Шувалов спрогнозировал завершение летней жары в Москве к 8 августа.