В подмосковном Подольске снесли аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный дом снесли в подмосковном Подольске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Подольске ликвидировали аварийный одноэтажный многоквартирный дом № 21 в Александровском проезде, построенный в 1961 году, его площадь составляла около 210 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Постройку признали аварийной по результатам технического состояния строительных конструкций, после чего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены 11 зарегистрированных в доме граждан. Строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже завершены, участок расчищен от строительного мусора. Администрация округа примет решение о порядке использования освобожденной территории.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.