Тарас Ефимов: Подмосковье остается главным региональным партнером столицы в сфере госзакупок

Подмосковье остается основным региональным партнером Москвы в сфере госзакупок, заявил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

Объем закупок госкомпаний у подмосковных субъектов МСП по итогам 2025 года превысил ₽400 млрд. Поставщиками стали порядка 12 тыс. предприятий региона.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на столицу приходится почти 14% всего объема закупок в стране — каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Каждый третий контракт (73 тыс. сделок) заключается с поставщиками из регионов. Наиболее активные из них — Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Владимирская области, а также Краснодарский край.

Чаще всего Москва закупала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.

«Москва получает надежных поставщиков и высокую конкуренцию. Московская область — стабильную загрузку предприятий, новые рабочие места, инвестиции в производство и дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет», - отметил Тарас Ефимов.

В число поставщиков входят самые крупные промышленные предприятия Подмосковья, в том числе «Метровагонмаш», Демиховский машиностроительный завод, Щербинский лифтостроительный завод, АО «Мострансавто».

По словам Ефимова, для содействия импортозамещению в 20 ключевых отраслях партия «Единая Россия» системно продвигает приоритет закупок товаров отечественного производства. Это положение зафиксировано в народной программе и оформлено законодательно.