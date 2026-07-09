«Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал»: группа «Звери» уходит в «творческий отпуск»
rbc: российская группа «Звери», что уходит в творческий отпуск с 2027 года
Фото: [скриншот видео]
Группа «Звери» объявила о творческом отпуске с 2027 года, пишет РБК со ссылкой на сообщение ее лидера Рому Зверя (настоящее имя — Роман Билык) в телеграм-канале. В обращении к поклонникам он отметил, что за годы существования коллектив объехал всю страну, сыграл сотни концертов и разделил с фанатами незабываемые моменты. Сейчас, по словам музыканта, пришло время сделать паузу.
Последним большим шоу перед перерывом станет концерт 15 августа на стадионе «Лужники» в Москве. Все запланированные выступления до конца года пройдут по расписанию.
При этом организатор предстоящего концерта Ксения Шаповалова опровергла слухи о полном уходе группы со сцены. Она объяснила, что речь идет именно о творческом отпуске, а не о завершении карьеры.
Напомним, группа «Звери» была основана в 2001 году Билыком и Александром Войтинским. Широкую известность коллективу принесла песня «Районы-кварталы». За годы карьеры группа выпустила несколько студийных альбомов, получила ряд музыкальных премий и сохранила большую концертную аудиторию.
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