МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на ОИ-2024

15 российских спортсменов в пяти видах спорта выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российской делегации.

Почти половину этого списка составляют теннисисты — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Также россияне выступят в велоспорте (Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица), прыжках на батуте (Анжела Бладцева), гребле на байдарках и каноэ (Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко) и плавании (Евгений Сомов).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне будут выступать на Играх в качестве нейтральных спортсменов.