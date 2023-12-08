МОК: российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже
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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Об этом сообщается на официальном сайте организации. Российские атлеты, успешно прошедшие квалификацию до соревнований, будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом. Спортсмена нельзя будет использовать национальный флаг и другие символы страны или спортивных государственных организаций.
МОК в последнее время подверглась серьезной критике о том, что организация и спорт стал политизированным, а в отношении российской и белорусской организации занята весьма однобокая позиция.
Чиновники МОК решили, что атлеты из России и Белоруссии должны иметь возможность продемонстрировать свои спортивные навыки и конкурировать с мировыми соперниками на нейтральных условиях.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут во Франции в 2024 году.