МОК: российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Российские атлеты, успешно прошедшие квалификацию до соревнований, будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом. Спортсмена нельзя будет использовать национальный флаг и другие символы страны или спортивных государственных организаций.

МОК в последнее время подверглась серьезной критике о том, что организация и спорт стал политизированным, а в отношении российской и белорусской организации занята весьма однобокая позиция.

Чиновники МОК решили, что атлеты из России и Белоруссии должны иметь возможность продемонстрировать свои спортивные навыки и конкурировать с мировыми соперниками на нейтральных условиях.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут во Франции в 2024 году.