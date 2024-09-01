Молодежный фестиваль «Мосты» прошел в рамках празднования Дня города в Ступино
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Ступино]
В рамках празднования Дня города на территории ступинского парка около танцевальной веранды прошел молодежный фестиваль «Мосты». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.
«Наш фестиваль разноплановый. Здесь можно заняться творчеством или спортом, принять участие в социальной акции и просто отдохнуть и послушать музыку», — рассказал специалист Молодежного центра Максим Лункин.
Активные и креативные ступинцы и гости города приняли участие в мастер-классах по кастомизации шопперов, спортивных конкурсах и украсили тело временными татуировками. За концертную программу на площадке отвечали артисты ступинского андеграунда: Павел Потапов, Castaway Angels, Пьянству Boy’s & Nastya.
Также на территории фестиваля работала зона «СВОих не бросаем», где жители могли поддержать участников специальной военной операции и жителей Курской области.