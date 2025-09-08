Молодой талант «Вашингтона» оценил лидерские качества Овечкина

«Он остается самим собой, как вы его видите. Но когда приходит время игры — он всегда поможет. Он постоянно разговаривает со мной на скамейке, смотрит моменты между периодами. Да, он всегда общается с ребятами, и он отличный, отличный капитан», — сказал Леонард.

20-летний Райан Леонард считается одним из главных талантов «Вашингтона». Он был выбран клубом на драфте-2023 под общим восьмым номером. Нападающий дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне. Леонард сыграл в регулярном чемпионате девять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Леонард отличился в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:3), забросив шайбу в пустые ворота. Овечкин сделал дубль в этом матче и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона» не выходил на лед, когда у соперника были пустые ворота, потому что не хотел устанавливать рекорд таким образом.

Ранее генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что Овечкин, которому 17 сентября исполнится 40 лет, сам примет решение о своей дальнейшей карьере в клубе.