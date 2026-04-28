«Ремонт обошелся в 49 тысяч рублей»: актриса Ольга Кузьмина отдала кофемашину в руки мошенников

Звезда сериала «Кухня» и фильма «Чебурашка» Ольга Кузьмина рассказала о неприятном инциденте, связанном с мошенничеством, пишет Super.ru. Все началось с поломки кофемашины — 17 апреля актриса вызвала курьера, который забрал технику на диагностику и ремонт. Однако то, что произошло дальше, ее не обрадовало.

Когда лжемастера назвали стоимость работ в 49 тыс. рублей, Ольга и ее супруг приняли решение не тратить такие деньги, а купить новую кофемашину и забрать старую. Но мошенники не торопились возвращать оборудование. Актриса пыталась дозвониться до компании, но каждый раз слышала разные ответы, что вызывало все больше подозрений.

«Звоним еще раз — берет другой человек, и опять то же самое. Звоним снова — опять другой человек — говорят, что с нами кто‑то свяжется. С очередной попытки заказ вдруг находится, но нам все так же советуют ждать звонка», — рассказала Ольга.

Тогда Кузьмина решила изучить отзывы о фирме и с ужасом обнаружила, что другие люди даже жаловались в полицию на работу компании. Представители фирмы позже предложили ремонт уже за 34 тыс. рублей, но актриса все равно отказалась.

После того как актриса пригрозила мошенникам обращением в правоохранительные органы, технику ей вернули. Актриса тут же отнесла кофемашину в другой, проверенный сервис и предупредила подписчиков быть аккуратными.

«Не ведитесь на заманчивые предложения и всегда проверяйте репутацию компании», — резюмировала она.

Эта история — лишнее напоминание о том, что даже звезды не застрахованы от обмана, а своевременное обращение к отзывам и угроза полицией могут помочь отстоять свои права.

