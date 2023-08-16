Московская область стала одним из популярных регионов России для автоэкскурсий

Московская область вошла в число самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».

В ведомстве уточнили, что продажи таких экскурсий и услуг гидов со своими машинами этим летом по России выросли на 45%. Самым популярным регионом стал Краснодарский край. В рейтинг вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также регионы Северо-Кавказского федерального округа — Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.

В Минкульттуризме Подмосковья добавили, что автоэкскурсии в регионе проводятся на регулярной основе. Например, можно отправиться на экскурсию по историческим местам «Большое Шахматово. От поэта к ученому», которую организует государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.