Московская ветклиника подала иск против Собчак и российских телеканалов из-за скандала со шпицем

Столичная ветеринарная клиника подала иск к телеведущей Ксении Собчак, телеканалу «ТВ Центр» и медиахолдингу «Москва медиа», сообщает KP.RU. Информация об этом появилась в сервисе Rusprofile. Суть требований истца официально не раскрывается. Известно лишь, что спор касается гражданских правоотношений.

Поводом для разбирательства, судя по всему, стал инцидент, произошедший еще в декабре 2025 года. Тогда телеграм-канал «Осторожно, Москва», принадлежащий Собчак, распространил видеозапись, на которой ветеринарные специалисты якобы насмехались над умирающей собакой породы шпиц. Хозяйка животного, Елена Хлуднева, потратила на лечение 75 тысяч рублей, но спасти питомца не удалось. Публикации об этом инциденте также выходили на телеканале «ТВ Центр» и интернет-портале «М24».

В качестве ответчиков по делу, помимо Собчак и медиахолдингов, привлечены сама владелица шпица Хлуднева и ветеринарный врач Раиса Симчевская. Дата первого судебного заседания на данный момент не определена.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в МВД.