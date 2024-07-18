Московское «Динамо» подписало контракт с чемпионом мира из Канады Комтуа

Форвард был выбран во втором раунде драфта-2017 «Анахаймом» и пять лет отыграл за этот клуб. В минувшем сезоне он оказался в «Каролине», но за основную команду вышел лишь в одном матче. Всего на счету канадца 211 игр в НХЛ и 87 (38+49) очков.

В 2018 году Комтуа выиграл молодежный чемпионат мира, а со взрослой сборной Канады завоевывал золото (2021) и серебро (2022) мирового чемпионата.