Московское «Динамо» подписало контракт с чемпионом мира из Канады Комтуа
Фото: [ХК «Динамо»]
ХК «Динамо» (Москва) объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим Максимом Комтуа.
Форвард был выбран во втором раунде драфта-2017 «Анахаймом» и пять лет отыграл за этот клуб. В минувшем сезоне он оказался в «Каролине», но за основную команду вышел лишь в одном матче. Всего на счету канадца 211 игр в НХЛ и 87 (38+49) очков.
В 2018 году Комтуа выиграл молодежный чемпионат мира, а со взрослой сборной Канады завоевывал золото (2021) и серебро (2022) мирового чемпионата.
«Мастеровитый, быстрый, мощный нападающий. Конечно, он должен усилить первые два атакующих звена. Не боится работы на каждом участке площадки. Большой профессионал. Думаю, что «Динамо» и вся лига получает классного игрока, на которого будут приходить смотреть болельщики и молодые хоккеисты», — оценил новичка главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.