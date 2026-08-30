Цена билета на линейку. Родителям хотят дать оплачиваемый выходной 1 сентября

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить родителям школьников оплачиваемый выходной день 1 сентября. Об этом сообщил в интервью изданию ТАСС .

«Предлагаю предоставить всем родителям школьников оплачиваемый выходной 1 сентября в День знаний, чтобы они смогли посетить торжественную линейку и провести этот праздник вместе со своими детьми», — сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что отдельные работодатели действительно идут навстречу сотрудникам и разрешают им не выходить на работу в первый день осени. Однако в большинстве случаев такой день оформляется как отгул без сохранения заработной платы. В некоторых компаниях дополнительные выходные для родителей учеников начальных классов закреплены в коллективных договорах или внутренних трудовых регламентах.

«Некоторые работодатели идут им навстречу, но чаще всего дают отгул "за свой счет". Причем даже родителям первоклассников, для которых 1 сентября — это особый и волнительный праздник, запоминающийся на всю жизнь», — подчеркнул Миронов.

Он предлагает закрепить право на дополнительный выходной для родителей школьников на уровне Трудового кодекса.

«И тогда накануне праздника никому больше не придется упрашивать, чтобы руководство пошло им навстречу», — заключил лидер партии.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору букета к 1 сентября.