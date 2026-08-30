«Гроза, которая душит». Более 100 жителей Краснодара попали в больницу с приступами кашля
В Краснодаре более 100 человек обратились к врачам из-за грозовой астмы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]
В Краснодаре уже несколько дней фиксируются массовые жалобы жителей на удушье и приступы кашля. По данным телеграм-канала Mash, за медицинской помощью обратились более 100 человек с одышкой и резким затруднением дыхания.
«Жалобы начались в ночь на 27 августа - больше ста человек обратились в больницу с одними и теми же симптомами: сильной одышкой, приступами кашля и резким затруднением дыхания», - сообщается в публикации.
Причиной ухудшения самочувствия, по информации источника, стала грозовая астма. Из-за непогоды пыльца амброзии изменила свои свойства и проникла в дыхательные пути глубже обычного, что вызвало тяжелые приступы.
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