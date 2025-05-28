Моуринью хочет остаться в «Фенербахче» на будущий сезон

Специалист заявил, что президент клуба говорил о том, что хочет сохранить его.

«У меня два финала еврокубков за семь лет. Иначе говоря, у меня за семь лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола за всю историю. В следующем сезоне мы хотим пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию. Для этого нам нужно серьезно подготовиться», — цитирует Моуринью ESPN.

«Фенербахче» гарантировал себе второе место в турецкой Суперлиге. Чемпионом досрочно стал «Галатасарай».

За свою карьеру португальский тренер выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», Лигу Европы/Кубок УЕФА — с «Манчестер Юнайтед» и «Порту», Лигу конференций — с «Ромой». Также специалист работал в «Челси» и «Реале». В «Фенербахче» Моуринью провел первый сезон.

Ранее стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду по окончании сезона покинет саудовский «Аль-Наср».