Роналду забил 800-й гол на клубном уровне

Знаменитый форвард отличился в заключительном матче чемпионата против «Аль-Фатеха» (2:3) и стал лучшим бомбардиром турнира с 25 мячами. При этом клуб Роналду занял только третье место в чемпионате.

Для самого же португальца гол стал 800-м в клубной карьере. 40-летний Роналду забил 450 мячей за мадридский «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус», 99 — за «Аль-Наср», 5 — за свой первый клуб, лиссабонский «Спортинг».

Кроме того, Роналду 136 раз отличился за сборную Португалии, являясь рекордсменом по числу голов за национальную команду за всю историю футбола.

У Роналду в июне истекает контракт с «Аль-Насром». Инсайдер Николо Скира сообщил, что Криштиану собирается играть еще на протяжении двух лет.