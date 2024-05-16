Мультфильм о жизни Александра Пушкина в Михайловском выйдет в прокат в июне

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выйдет на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня. Выход приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Картина расскажет о том, как Пушкин, будучи совсем молодым, оказался в ссылке в скучной деревне. Именно в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек, с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта.

Режиссером и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина. Продюсер — Игорь Гаврюшкин, художник-постановщик — Игорь Шаймарданов. Музыку к картине написал Вячеслав Круглик. Проект реализовала студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова.

В сюжете мультфильма причудливо переплетаются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. Повествование сопровождается стихотворениями поэта.