Музеи и театры Подмосковья представили афишу предстоящих событий, которые можно посетить по «Пушкинской карте»

В ведомстве уточнили, что в программу включены премьеры спектаклей, мюзиклов и выставки шедевров русской живописи. Так, например, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет выставка «Маковские. Константин и Владимир», в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» — спектакль Мелиховского театра «Черная курица, или Подземные жители», в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске — спектакль «Тайна платяного шкафа» и не только. Всю информацию о предстоящих событиях можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.