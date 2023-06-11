Музейный комплекс с купеческим особняком XIX столетия появится в Рязанской области

В городе Елатьме Рязанской области откроют музейный комплекс с купеческим особняком XIX столетия. Об этом сообщает 7info со ссылкой на аккаунт губернатора региона в соцсетях.

Отмечается, что данный особняк простаивал долгие годы, и в течение пяти лет историк Татьяна Алимова превратила его в историко-культурный центр.

Уточняется, что в особняке будут обустроены галерейные комнаты для выставок, музыкальная гостиная с роялем и пространство для чайных церемоний, также тут будет представлена музейная экспозиция.