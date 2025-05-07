Музыкальный критик Соседов заявил, что российская эстрада нуждается в новых лицах

Многие артисты, планирующие уход со сцены, традиционно выпускают последний альбом и отправляются в прощальный гастрольный тур по стране. Однако существуют исполнители, которые, даже несмотря на возраст, продолжают выступать и прощаться со сценой не собираются. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свою точку зрения, кому из звезд стоит завершить карьеру. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на отечественной сцене имеется огромное число артистов, которым давно пора поставить точку в карьере. В качестве примера Соседов привел Льва Лещенко, Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, для которых каждый концерт становится не точкой, а запятой.

Критик подчеркнул, что сегодняшняя отечественная эстрада нуждается в новых лицах, голосах и героях. В связи с этим в России необходимо запустить музыкальные шоу-программы, которые вновь станут заниматься поиском юных талантов.

Ранее Гуф сообщил о завершении музыкальной карьеры.