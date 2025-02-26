Гуф сообщил о завершении музыкальной карьеры

Рэпер Гуф после лечения в рехабе анонсировал последний тур и завершение музыкальной карьеры. Об этом сообщил «Voice».

По словам исполнителя у него начинается новая жизнь, которая предусматривает завершение карьеры певца. В личном блоге Гуф опубликовал сведения о прощальном туре, где указал города, которые посетит с концертами. Рэпер также заявил, что грядущие выступления станут последними.

Осенью артист попал под уголовное дело, избив сотрудника правоохранительных органов и отобрав у него смартфон. После произошедшего инцидента исполнитель попал в рехаб, находящийся в Наро-Фоминске.

Ранее стало известно, что участницу шоу «Голос» Бучковскую жестоко избил пьяный мужчина, перепутавший музыкальную студию со своей квартирой.