Музыкальный мастер-класс Дмитрия Маликова прошел в ДШИ Химок

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Народный артист России Дмитрий Маликов в рамках реализации проекта «Уроки музыки» провел занятие в Центральной ДШИ в Химках, передает пресс-служба муниципальной администрации.

В ходе занятия артист пообщался с воспитанниками учреждения, рассказал им о своем творческом опыте, а также провел викторину — участникам нужно было угадать отрывки классических музыкальных произведений.

В завершение мероприятия состоялся концерт. Маликов выступил вместе с учениками школы и поздравил всех с наступающим Новым годом.