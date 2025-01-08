Музыкальный мастер-класс Дмитрия Маликова прошел в ДШИ Химок
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Народный артист России Дмитрий Маликов в рамках реализации проекта «Уроки музыки» провел занятие в Центральной ДШИ в Химках, передает пресс-служба муниципальной администрации.
В ходе занятия артист пообщался с воспитанниками учреждения, рассказал им о своем творческом опыте, а также провел викторину — участникам нужно было угадать отрывки классических музыкальных произведений.
В завершение мероприятия состоялся концерт. Маликов выступил вместе с учениками школы и поздравил всех с наступающим Новым годом.