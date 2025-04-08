Музыкант Artik оставил в РФ три объекта недвижимости и два бизнеса

Музыкант Artik, покинувший Россию, оставил на территории страны недвижимое имущество стоимостью около 150 млн руб. Телеграм-канал SHOT обнаружил московские активы артиста, причем при попытке проникновения в одну из квартир был сломан ключ.

Как выяснилось, Артем Умрихин, родом из Запорожья, до переезда в ОАЭ стал владельцем трех объектов недвижимости:

Небольшая квартира площадью 32,8 кв. м. в Печатниках, приобретенная в 2017 году, оценивается примерно в 9 млн руб.

В 2018 году — земельный участок (9 соток) с трехэтажным домом и бассейном (622 кв. м.) в Красногорском районе, стоимостью около 124 млн руб. Дом выглядит заброшенным, признаков жизни нет с 2021 года, и на фасаде все еще остались новогодние украшения.

Также в 2018 году — коммерческое помещение площадью 33,9 кв. м. в Царицыно, оцениваемое в 4 млн руб. По всей видимости, Artik не планирует продавать эту недвижимость, вероятно, чтобы избежать излишнего внимания.

Кроме того, у певца в России осталось два действующих бизнеса. В 2024 году компания «Селф мэйд паблишинг» понесла убытки в размере около 700 тыс. руб. при выручке в 1,6 млн руб. Вторая компания Артика, Self Made Music, за тот же период показала убыток в 3 млн руб. при выручке в 24 млн руб.

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