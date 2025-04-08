Михаил Ефремов устроит прощальный банкет в ИК-4

В исправительной колонии № 4 пройдут торжественные мероприятия, связанные с выходом Михаила Ефремова по УДО: актер устраивает прощальный банкет для сокамерников в честь завершения его «памятного» срока в 4,5 года. Организация «царского» прощания практически завершена. Адвокат сообщил, что уже в среду, 9 апреля, состоится выход артиста на свободу.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, решение об условно-досрочном освобождении Ефремова вызвало ажиотаж в ИК-4. Ефремов желает достойно попрощаться с местом заключения: его освобождение будет отмечено праздничным столом, на котором будут присутствовать заключенные, с которыми у него установились хорошие отношения.

На средства актера для колонии уже приобретены фрукты, выпечка и газированные напитки местного производства.

Ранее сообщалось, что в квартире Ефремова начали устанавливать шумоизоляцию от соседей и журналистов.