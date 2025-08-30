Музыкант, потерявший картины при пожаре, ушел вслед за женой

Чешский музыкант и художник Камил Сопко, переживший несколько трагедий, ушел в мир иной вслед за супругой. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На 86-м году жизни скончался чешский музыкант и художник Камил Сопко. Артист прославился как мультиинструменталист, работавший в джазовых и рок-направлениях, а также как живописец и скульптор.

Сопко получил разностороннее образование: окончил технический вуз, затем изучал изящные искусства в академиях Братиславы и Праги. В начале творческого пути он экспериментировал с кубизмом и оптическим искусством, позже перешел к монументальным формам.

В жизни артиста были тяжелые периоды: в 1977 году пожар уничтожил большую часть его картин, а спустя пять лет он потерял супругу. Эти трагедии вынудили его на время отказаться от творческой деятельности. Информацию о кончине музыканта опубликовала администрация города Хомутов.

