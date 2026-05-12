Эпидемиолог рассказала о необычном способе защиты от клещей

Дополнительную защиту от клещей во время отдыха на природе могут обеспечить не только специальные репелленты, но и подручные средства, включая скотч и некоторые эфирные масла. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

По словам специалиста, одним из нестандартных способов профилактики может стать использование липкой ленты, обмотанной вокруг штанин липкой стороной наружу. Такой метод способен задерживать клещей, которые поднимаются по одежде снизу вверх.

Кроме того, врач отметила, что определенные эфирные масла, в частности гвоздичное и эвкалиптовое, также обладают отпугивающим эффектом. Однако их эффективность, подчеркнула Семейкина, уступает специализированным средствам защиты от насекомых и клещей.

Эксперт напомнила, что при посещении лесов, парков и дачных участков рекомендуется носить максимально закрытую одежду светлых оттенков, поскольку на ней легче заметить паразитов. Манжеты одежды должны плотно прилегать к телу, а брюки желательно заправлять в носки или обувь.

Отдельное внимание специалист посоветовала уделять регулярным осмотрам. По ее словам, проверять одежду и открытые участки тела на наличие клещей необходимо каждые один-два часа во время пребывания на природе.

Ранее эпидемиологи предупредили об опасности неправильного удаления клещей.