Средняя зарплата учителей в Подмосковье превысила 72 тысяч рублей
hh.ru: зарплаты российских учителей превысили 60 тысяч рублей
По итогам апреля 2026 года средний уровень предлагаемого дохода для педагогов превысил 60 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде регионов Дальнего Востока и Севера. ТАСС со ссылкой на аналитические данные сервиса hh.ru сообщает о росте зарплат российских учителей.
По данным аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2%.
Самые высокие предлагаемые зарплаты для педагогов зафиксированы в Москва — там медианный уровень оплаты труда достиг 96,8 тысячи рублей.
В число регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями также вошли Приморский край с показателем 75 тысяч рублей, Московская область — 72,5 тысячи рублей, Санкт-Петербург — 71,8 тысячи рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где учителям предлагают в среднем 67,5 тысячи рублей.
Аналитики связывают рост зарплат с сохраняющимся спросом на педагогические кадры и конкуренцией образовательных учреждений за специалистов.
