Офтальмолог назвала безопасное время использования телефона для детей

Детям младшего возраста не рекомендуется пользоваться гаджетами, а школьникам следует строго ограничивать время, проведенное перед экраном. Об этом РИА Новости рассказала офтальмолог Елена Оноприенко, комментируя рекомендации по безопасному использованию смартфонов и планшетов для сохранения зрения.

По словам специалиста, детям до трех лет врачи советуют полностью исключить использование гаджетов. В возрасте от трех до пяти лет допустимое время просмотра экрана не должно превышать 30–60 минут в сутки.

Для детей от 6 до 12 лет безопасной считается продолжительность использования телефона или других устройств в пределах одного — полутора часов в день. Подросткам в возрасте от 13 до 18 лет рекомендуется ограничивать экранное время двумя-тремя часами в сутки.

Оноприенко отметила, что такие нормы основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направлены на снижение нагрузки на зрение, нервную систему и общее состояние здоровья детей.

Специалист подчеркнула, что родителям важно не только контролировать продолжительность использования гаджетов, но и следить за регулярными перерывами, освещением и расстоянием от глаз до экрана.

