Юрист объяснила, какой перевод самому себе сочтут подозрительным

Агентство « Прайм » со ссылкой на разъяснения юриста Аллы Георгиевой сообщило, что переводы денег между собственными счетами клиента в целом считаются безопасной операцией, однако резкие отклонения от привычного финансового поведения способны спровоцировать блокировку со стороны банка.

Эксперт пояснила, что особое внимание кредитные организации уделяют цепочкам транзакций, в которых перевод самому себе выступает всего лишь промежуточным звеном. По словам Георгиевой, риск возрастает в разы, если следом за зачислением средств на свой счет следует моментальная отправка этих же денег постороннему человеку. При этом она подчеркнула, что главный критерий для банка — наличие предшествующих контактов с получателем. Если за последние полгода взаимных расчетов между клиентами не было, перевод, как отметила юрист, гарантированно будет признан сомнительным.

Также специалист перечислила и другие маркеры подозрительной активности. К ним она отнесла крупные переводы, совершаемые глубокой ночью, нетипичные для конкретного клиента суммы, а также умышленное дробление одного платежа на несколько мелких с целью обойти систему контроля. В качестве примера Георгиева привела ситуацию, когда человек с официальным доходом около 50 тысяч рублей и регулярными покупками на небольшие суммы вдруг переводит несколько сотен тысяч — в этом случае алгоритмы банка, по ее словам, расценят такое действие как аномалию.

Тем не менее, юрист указала и простой способ избежать неприятностей. Достаточно заранее позаботиться о документальном подтверждении легальности происхождения денег. В ход, по ее совету, могут пойти справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи или свидетельство о наследстве. При наличии таких документов, резюмировала Георгиева, банк снимет все вопросы, даже если переводимая сумма заметно превышает обычные ежемесячные траты клиента. Главное правило, которое она рекомендовала соблюдать, — вести максимально прозрачную финансовую историю и быть готовым в любой момент объяснить источник крупных поступлений.

