Новак назвал главные угрозы для экономики России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о ключевых вызовах, с которыми сталкивается российская экономика в условиях санкционного давления и перестройки глобальных рынков. В интервью « Ведомостям » он выделил среди основных проблем острый дефицит кадров, изменение структуры бюджетных расходов, разрыв международных логистических цепочек и необходимость ускоренного технологического импортозамещения.

По словам Новака, российский рынок труда практически исчерпал внутренние резервы. Уровень занятости достиг исторического максимума, а свободных трудовых ресурсов почти не осталось. В этих условиях, отметил вице-премьер, стране необходим активный перераспределительный механизм, который позволит направлять работников в отрасли с наибольшим вкладом в экономический рост и ВВП.

Кадровый голод становится системной проблемой

Новак подчеркнул, что структурный дефицит кадров сохраняется уже продолжительное время, однако в последние месяцы процесс перераспределения рабочей силы начал ускоряться. В первую очередь речь идет о переходе сотрудников в промышленность, инфраструктурные проекты и высокотехнологичные сектора.

Одновременно усиливается нагрузка на государственный бюджет. За последние годы существенно выросли расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения, развитие промышленности и обеспечение технологического суверенитета. Отдельной статьей остаются траты на безопасность, оборону и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Санкции ускорили курс на технологическую независимость

Вице-премьер отметил, что санкционные ограничения, действующие с 2022 года, привели к разрушению привычных международных цепочек поставок, движения капитала и технологий. По его словам, это снижает эффективность мировой торговли и вынуждает Россию ускоренно развивать собственные производственные компетенции.

К стратегическим направлениям, где требуется максимально быстрое импортозамещение, Новак отнес станкостроение, радиоэлектронику, химическую отрасль, авиастроение, судостроение, энергетическое машиностроение и автомобильную промышленность.

Жесткая политика ЦБ может замедлить рост

Новак также признал, что масштабные расходы на достижение технологического лидерства усиливают давление на бюджет. В этих условиях сохраняется необходимость умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

По его словам, чем дольше будет сохраняться разрыв между спросом и предложением в экономике, тем продолжительнее окажется период высоких ставок и сдержанного роста.

Рост цен на нефть поддерживает рубль, но не бюджет

Отдельно вице-премьер прокомментировал влияние ближневосточного кризиса на российскую экономику. Он пояснил, что рост мировых цен на энергоресурсы действительно увеличивает экспортные доходы России, однако часть этого эффекта нивелируется укреплением рубля.

Новак добавил, что власти не рассматривают внешнеполитическую нестабильность как источник решения бюджетных проблем. При этом перебои в мировой торговле уже затронули поставки нефти, газа, серы, гелия и ряда промышленных товаров, что способно усилить глобальную инфляцию и спровоцировать дальнейший рост цен на продовольствие и сырье.

