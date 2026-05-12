Эксперт рассказал о правах работников на дистанционке

РИА Новости опубликовало разъяснения по правам сотрудников, работающих дистанционно. Как сообщил эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Александр Кузнецов, работодатели обязаны компенсировать удаленным сотрудникам расходы на использование личной техники и оплату интернета, если эти ресурсы применяются для выполнения служебных задач. По словам специалиста, порядок и размер таких выплат должны быть закреплены в трудовом договоре или внутренних документах компании.

Эксперт также обратил внимание, что при дистанционной работе важно подробно прописывать формат взаимодействия сторон. В договоре рекомендуется указывать место выполнения работы, режим связи с работодателем, возможные вызовы в офис и сроки действия удаленного формата.

По словам юриста, если график не установлен отдельно, сотрудник вправе самостоятельно распределять рабочее время, при условии своевременного выполнения поставленных задач.

Кузнецов подчеркнул, что чем подробнее стороны закрепят условия удаленной работы, тем меньше вероятность споров и недопонимания в дальнейшем.

