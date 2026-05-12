Нарколог предупредила о рисках первого знакомства подростков с алкоголем на выпускном

Выпускные вечера нередко становятся для подростков первым опытом употребления алкоголя, однако подобные ситуации могут повлиять на дальнейшее отношение человека к спиртному. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » сообщила психиатр-нарколог и главный врач клиники «АлкоСпас» Марина Алексеева.

По словам специалиста, многие родители ошибочно считают первое знакомство подростка с алкоголем безобидным эпизодом, который не способен повлиять на будущее поведение. Однако даже единичное употребление, как отметила врач, может закрепиться на уровне нейробиологических реакций. Организм запоминает ощущение расслабления, снижения тревожности и чувство принятия в компании, после чего алкоголь начинает ассоциироваться со способом справляться со стрессом.

Алексеева пояснила, что при употреблении спиртного активируется система вознаграждения мозга и усиливается выработка дофамина. Из-за этого формируется стремление повторять подобный опыт. После окончания действия алкоголя, по словам специалиста, нередко возникает обратный эффект — повышенная тревожность, внутренний дискомфорт и эмоциональное напряжение, что также подталкивает к повторному употреблению.

Эксперт подчеркнула, что подростковый мозг особенно уязвим к подобным сценариям, поскольку зоны, отвечающие за самоконтроль и оценку последствий, еще продолжают формироваться. На этом фоне подростки чаще принимают импульсивные решения и сильнее зависят от мнения окружения.

Также врач отметила, что большое значение имеет эмоциональный контекст первого употребления. Если алкоголь связывается с праздником, ощущением взрослости и одобрением сверстников, такая ассоциация может закрепиться надолго. При этом в подростковом возрасте подобные поведенческие модели формируются значительно быстрее, чем у взрослых.

Специалист добавила, что строгие запреты без объяснений редко оказываются эффективными. По ее мнению, более результативным подходом становится открытый разговор с подростком о возможных последствиях и рисках. Это помогает сохранить доверие внутри семьи и снизить вероятность опасного поведения.

Алексеева подчеркнула, что выпускной вечер — это не просто праздник, а важный этап взросления, который способен повлиять на дальнейшее отношение подростка к алкоголю и способам преодоления стресса.

