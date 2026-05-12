Новак оценил перспективы инфляции и потребления до 2029 года

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика в ближайшие годы перейдет к более сбалансированной модели роста после периода высокой потребительской активности. По его словам, в 2026 году темпы роста спроса со стороны населения снизятся, однако это не станет угрозой для устойчивости экономики. Основным драйвером ВВП по-прежнему останется внутреннее потребление, а инфляция постепенно приблизится к целевым показателям, указал он в интервью « Ведомостям ».

Новак отметил, что в 2026 году динамика потребительской активности, включающая розничную торговлю, сферу услуг и общественное питание, замедлится до 1,2% после ожидаемых 4% по итогам 2025 года. При этом в правительстве рассчитывают, что уже в последующие годы темпы роста стабилизируются на уровне около 3% ежегодно.

По словам вице-премьера, поддержку внутреннему спросу окажет постепенное снижение процентных ставок. Это приведет к сокращению объема сбережений, увеличению расходов граждан и более активному использованию накопленных депозитов. Дополнительным фактором станет восстановление потребительского кредитования.

Новак подчеркнул, что структура потребления в стране уже меняется. Если рынок бытовой техники, электроники и ряда товаров первой необходимости постепенно насыщается, то в других сегментах сохраняется значительный потенциал роста. Речь идет прежде всего о сфере услуг, внутреннем и зарубежном туризме, индустрии развлечений, а также общественном питании.

Вице-премьер также обратил внимание на заметный рост доходов населения за последние годы. По его данным, реальные денежные доходы россиян за три года увеличились на 26,1%, что стало максимальным показателем за последние два десятилетия. Рост обеспечили сразу несколько факторов — повышение зарплат, социальные выплаты, доходы от бизнеса и собственности.

Согласно прогнозу правительства, в 2026 году реальные доходы населения вырастут еще на 1,6%, а в период с 2027 по 2029 годы темпы роста ускорятся по мере восстановления экономической динамики.

Отдельно Новак отметил, что текущий этап замедления экономики является естественным после периода быстрого роста. По его словам, цикличность остается нормальной частью экономического развития, а ключевой задачей властей становится управление рисками и обеспечение плавного перехода к устойчивому росту.

Кроме того, в правительстве ожидают постепенного снижения инфляции. По оценке Новака, в 2026 году она составит около 5,2%, а начиная с 2027 года будет находиться рядом с целевым уровнем Банка России в 4%.

