«Мы не смотрим в таблицу»: полузащитник «Спартака» высказался о шансах команды на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш в беседе со Sport24 высказался о шансах красно-белых на чемпионство.

«Мы не смотрим на таблицу. Главное — то, как мы работаем. Мы смотрим на результат конкретного матча. Сезон — это не три, семь или десять матчей. Мы работаем над тем, чтобы сформировать сильную команду», — заявил футболист.

В матче 10-го тура с «Пари НН» (3:0) Жедсон был признан лучшим игроком матча. Португальский хавбек отметился дублем. Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в начале нынешнего сезона. Красно-белые заплатили за игрока рекордную сумму, которая с бонусами может составить €25 млн.

«Спартак» после десяти туров занимает пятое место в РПЛ с 18 очками, отставая на три балла от лидирующего с ЦСКА. Именно с армейцами красно-белые сыграют в матче следующего тура 5 октября.