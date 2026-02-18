«Мыло вместо смартфонов»: российские спортсмены остались без спонсорских подарков на Олимпиаде

Церемония встречи участников Олимпиады в Италии обернулась неприятным сюрпризом для российских спортсменов. Выступающие в нейтральном статусе атлеты не получили обещанных спонсорских смартфонов, в отличие от всех остальных членов олимпийских делегаций. Вместо ультрасовременных устройств им вручили скромные гигиенические наборы.

Как сообщил ски-альпинист Никита Филиппов, подобное упущение коснулось только команды из России. По его словам, спонсорская программа предусматривала вручение техники каждому участнику Игр, однако организаторы сделали исключение для нейтральных спортсменов.

История повторяется: такая же ситуация наблюдалась на прошлой летней Олимпиаде во Франции. В Париже российские атлеты также остались без брендированных спонсорских девайсов, которые стали приятным бонусом для большинства спортсменов из других стран.

