Не только цитрусовые: какие продукты реально богаты витамином С

В Роспотребнадзор напомнили: главные источники витамина С — вовсе не только цитрусовые. В списке лидеров оказались болгарский перец, черная смородина, облепиха и шиповник, пишет РИА Новости .

Также высоким содержанием витамина С отличаются зелень (петрушка, укроп), киви, ананасы, капуста, помидоры и даже обычный картофель — особенно в отварном виде. При этом многие привычные продукты, вроде яблок или цитрусовых, уступают по концентрации полезного вещества тем же ягодам.

Витамин С важен для иммунитета, помогает организму бороться с инфекциями, снижает утомляемость и участвует в выработке коллагена — он необходим для здоровья кожи, сосудов и суставов. Кроме того, этот витамин улучшает усвоение железа.

При этом он легко разрушается. Высокие температуры, свет и воздух снижают его содержание в продуктах. Поэтому овощи и фрукты лучше хранить в холоде, не держать долго на свету и по возможности употреблять свежими или с минимальной термической обработкой.

Ранее сообщалось, как не купить испорченное мясо.