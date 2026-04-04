Дачи в Подмосковье дешевеют: аренда падает, но спрос растет

В Подмосковье аренда загородных домов стала доступнее, но спрос на них только растет. По данным аналитиков, средняя стоимость аренды снизилась, а интерес к дачам в этом году начался раньше обычного — уже в марте, пишет « Российская газета ».

Сейчас снять дом в регионе можно примерно за ₽45–100 тыс. в месяц, в зависимости от уровня комфорта. Бюджетные варианты начинаются от ₽30 тыс. — это простые дачи в удаленных локациях. Основной спрос сосредоточен в диапазоне ₽70–100 тыс., а более комфортные дома с инфраструктурой сдаются уже за ₽200–400 тыс. Самые дорогие направления — запад и северо-запад Подмосковья.

При этом арендаторы стали более требовательными и внимательно сравнивают предложения. Растет интерес к аренде напрямую у собственников — без комиссий. Но главный тренд сезона — не съем, а покупка: все больше людей хотят иметь собственную дачу, а не зависеть от рынка аренды.

