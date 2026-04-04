Больничные и декретные будут начислять по-новому: что изменится с июля

В России готовят изменения в системе начисления больничных и декретных выплат — об этом со ссылкой на обсуждаемый проект сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Речь идет о переходе к более автоматизированной системе, где ключевую роль будет играть информация самого Социального фонда России.

Сейчас при расчете пособий фонд запрашивает данные у работодателя, но с 1 июля приоритет сместится на индивидуальный лицевой счет работника. В него будут включены сведения о стаже, периодах нетрудоспособности и ранее выплаченных пособиях. Если данных окажется достаточно, выплаты смогут назначаться без участия работодателя.

Работодателей полностью из процесса не исключат, но их роль станет вспомогательной. Они будут передавать только недостающую информацию по запросу фонда, причем в ограниченные сроки — до трех рабочих дней. Это должно сократить количество документов и ускорить процесс начисления выплат.

Изменения касаются больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком. По сути, речь идет о доработке уже действующей системы проактивных выплат: власти хотят убрать дублирование данных и снизить нагрузку на работодателей. Пока документ находится на стадии обсуждения, и его финальная версия может быть скорректирована.

