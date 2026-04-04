Что ждет рубль весной и летом 2026 года: эксперты дали прогноз

Курс рубля во втором квартале будет зависеть сразу от нескольких факторов — цен на нефть, ключевой ставки и геополитической ситуации. Как отмечают аналитики, несмотря на рост стоимости нефти выше $110 за баррель, укрепление рубля пока остается сдержанным, пишут « Известия ».

Главный фактор поддержки — ожидаемый приток валютной выручки от экспорта сырья. Эти деньги начнут активнее поступать в экономику в мае–июне, что может немного укрепить рубль. Дополнительное влияние оказывает приостановка бюджетного правила до 1 июля: государство не выкупает валюту, а направляет доходы в бюджет, что снижает давление на курс.

При этом эксперты не ждут резких скачков. Базовый сценарий — диапазон около ₽77–84 за доллар, ₽89–95 за евро и ₽11–11,7 за юань. К лету возможны колебания из-за спроса на валюту в отпускной сезон и решений по ключевой ставке. В целом рубль, по прогнозам, останется относительно стабильным, но без сильного укрепления.

