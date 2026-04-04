Березовый сок: сколько пить и кому он действительно полезен

Березовый сок — один из главных сезонных напитков весны, но воспринимать его как «лекарство от всего» не стоит. По словам диетолога Сабины Карсиевой, он полезен как часть рациона: содержит витамины группы B и C, а также калий, магний и другие микроэлементы, поддерживающие водно-солевой баланс, пишет « Российская газета ».

Главное правило — умеренность. Взрослым рекомендуется пить не более 200–300 мл в день, детям — начинать с 50 мл. Избыток может нагрузить почки и повысить уровень сахара в крови. Диабетикам сок разрешен, но в ограниченном объеме — до 100–150 мл.

Есть и противопоказания. Напиток не подходит людям с аллергией на пыльцу березы и требует осторожности при мочекаменной болезни. Лучше всего пить сок свежим и утром натощак — так он приносит максимум пользы.

