Маткапитал хотят пересчитать: выплаты могут расти с каждым ребенком

Глава профильного комитета Госдумы Нина Останина выступила с инициативой изменить механизм материнского капитала. Она предложила ввести прогрессивную шкалу — увеличивать сумму выплаты на 25% при рождении каждого следующего ребенка, пишет ТАСС .

По задумке, маткапитал должен начисляться на первого, второго, третьего и последующих детей, но с ростом размера выплаты. Такая мера, по мнению депутата, может стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости.

Останина отметила, что изначально программа сильнее влияла на демографию, когда выплаты были ориентированы на второго ребенка. После переноса акцента на первого ребенка темпы роста рождаемости, по ее словам, снизились. Одной из причин называют то, что семьи тратят средства на жилье и откладывают рождение следующих детей из-за финансовой нагрузки.

Сейчас программа материнского капитала действует до 2030 года. В 2026 году размер выплаты составляет около ₽729 тыс. на первого ребенка и до ₽963 тыс. — на второго, если ранее семья не получала поддержку. Предложение о прогрессивной шкале пока носит инициативный характер и требует дальнейшего обсуждения.

